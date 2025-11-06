الصين تمدد تعليق الرسوم الجمركية على منتجات أميركية

أعلنت الصين، أمس، تمديد تعليق رسوم جمركية مشددة، فرضتها على مجموعة من السلع الأميركية وسط الحرب التجارية بين البلدين، مع الإبقاء على نسبة 10% من التعرفة الشاملة، في بادرة تهدئة جديدة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

كما أعلنت الصين «تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية»، التي تصل نسبتها إلى 15%، والمفروضة منذ مارس الماضي، على فول الصويا ومجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية، وهي رسوم طالت بصورة مباشرة شرائح مؤيدة لترامب في الولايات المتحدة.

وبذلك تقر بكين رسمياً التزامات قُطعت خلال القمة التي عقدها الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، يوم 30 أكتوبر الماضي، في كوريا الجنوبية، بهدف وضع حد لأشهر من التوتر، انعكست سلباً على الاقتصاد العالمي.

وصدر القرار الصيني غداة توقيع ترامب مرسوماً يخفض من 20 إلى 10% الرسوم الجمركية المشددة المفروضة على عدد من المنتجات الصينية، لاتهام الصين بعدم التحرك لمكافحة تهريب الفنتانيل ومواد أفيونية أخرى تتسبب بأزمة صحية خطرة في الولايات المتحدة.

ويدخل خفض الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في 10 نوفمبر الجاري، وهو التاريخ نفسه الذي تبدأ فيه الصين تطبيق تدابيرها، وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة المال أن «تعليق الرسوم الجمركية البالغة 24% على السلع الأميركية سيستمر لمدة عام، وستبقى الرسوم الجمركية البالغة 10% على السلع الأميركية سارية».