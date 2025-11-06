الإغلاق الحكومي الأميركي يسجل رقماً قياسياً

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، أمس، يومه الـ36، ليسجل رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق في تاريخ البلاد، بعد أن كانت أطول فترة إغلاق سابقة 35 يوماً.

ويصيب الإغلاق الحكومي - الناتج عن فشل اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس على ميزانية العام المالي الجديد، الذي بدأ أول أكتوبر الماضي - اضطراباً في حياة ملايين الأميركيين من تقليص البرامج الحكومية، وتأخير رحلات الطيران، ووقف صرف أجور معظم موظفي الحكومة الاتحادية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفض التفاوض مع الديمقراطيين بشأن مطالبهم، بإنقاذ إعانات التأمين الصحي المنتهية الصلاحية، حتى يوافقوا على إعادة فتح الحكومة.