ريشي سوناك كاتب عمود في صحيفة «صنداي تايمز»

تولى رئيس الوزراء البريطاني السابق، ريشي سوناك، الذي لايزال نائباً عن مقاطعة ريتشموند ونورثاليرتون، مجموعة من الوظائف خارج البرلمان.

يأتي هذا على الرغم من وعده بقضاء المزيد من الوقت في دائرته الانتخابية التي وصفها بـ«أعظم مكان على وجه الأرض»، خلال ظهوره الأخير في مساءلة برلمانية.

وسيكتب رئيس الوزراء السابق عموداً أسبوعياً في قسم الأعمال بصحيفة «صندي تايمز»، بدءاً من نهاية هذا الأسبوع، حيث سيتناول موضوعات تشمل التكنولوجيا والسياسة والاقتصاد.

وسيُحول أجر سوناك إلى «مشروع ريتشموند»، وهي مؤسسة خيرية تعليمية أسسها هو وزوجته أكشاتا مورتي في مارس من هذا العام. وتبلغ ثروة الزوجين الصافية نحو 640 مليون جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تبيّن أن سوناك قبِل منصبين إضافيين كمستشار في شركة «مايكروسوفت»، وشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك». وفي وقت سابق من هذا العام، انضم سوناك إلى «مكتب المتحدثين في واشنطن»، وهي وكالة متحدثين رفيعة المستوى، تضم شخصيات سياسية وتجارية.

وفي مايو، تقاضى ما يقرب من 188 ألف جنيه إسترليني مقابل أربع ساعات عمل فقط، حيث تحدث في فعالية استضافتها شركة «تشوسون ميديا» الكورية الجنوبية.

كما حصل على أكثر من 156 ألف جنيه إسترليني من شركة «ماكينا كابيتال» الاستثمارية، ومقرها كاليفورنيا.

وإضافة إلى ذلك، حصل على نحو 160 ألف جنيه إسترليني، مقابل خطاب مدته ثلاث ساعات لشركة «باين كابيتال» في بوسطن. وفي يوليو 2025، انضم إلى بنك «غولدمان ساكس» كمستشار أول. ولم يُعلن بعد عن أي دخل من هذا المنصب.

كما تولى سوناك مناصب في كلية «بلافاتنيك» للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد ومعهد هوفر بجامعة ستانفورد، التي قال إنها غير مدفوعة الأجر.

ومع ذلك، تظهر السجلات الرسمية أنه تلقى أكثر من 81 ألف جنيه إسترليني مقابل «60 ساعة» من معهد «هوفر».

ووفقاً للسجلات، فإن «هذا المبلغ مخصص لتغطية النفقات فقط، وليس لساعات العمل».

وهذا يرفع مكاسب سوناك من وظائفه المتعددة، منذ يوليو 2024، إلى ما يقرب من 587 ألف جنيه إسترليني، ما يجعله ثاني أعلى عضو في البرلمان أجراً بعد نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح.

عن «نيوستايتسمان»

