«توافق» أميركي - صيني بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، أنّ بلاده توصلت إلى «توافق» مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال شي: «تبادلت الفرق التجارية والاقتصادية للبلدين وجهات النظر بشكل معمّق بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية المهمة، وتوصلت إلى توافق بشأن حلّها».

وأضاف «يتعيّن على الفريقين تحسين وإتمام أعمال المتابعة في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على التوافق وتنفيذه، وتقديم نتائج ملموسة لتهدئة النفوس في ما يتعلق باقتصادات الصين والولايات المتحدة والعالم».

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، موافقته على خفض الرسوم الجمركية التي فرضها على الصين بسبب طريقة تعاملها مع أزمة «الفنتانيل» إلى 10%، بعد محادثاته مع نظيره شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، مؤكداً أنه «تمت تسوية» النزاع بين الصين والولايات المتحدة.

كما أعلن أن الصين ستشتري فوراً «كميات هائلة» من فول الصويا ومنتجات زراعية أخرى من الولايات المتحدة.

وأكد ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه «تم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع العناصر الأرضية النادرة»، مشيراً إلى أن الاتفاق يسري لمدة عام، وسيُعاد التفاوض عليه سنوياً.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، أفاد ترامب بأنه اتفق مع الرئيس الصيني على «العمل معاً».