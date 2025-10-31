ألمانيا تعتزم الاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا

دعت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، أمس، خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف، إلى تعزيز مشاركة الشركات الألمانية في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «إعادة إعمار أوكرانيا غير ممكنة من دون اقتصاد قوي، لذلك نواصل دعم صمود الشركات الأوكرانية، لكن إعادة الإعمار تتيح أيضاً فرصاً للاقتصاد الألماني». وتضمنت أجندة الزيارة توقيع اتفاقيات عدة لتعزيز التعاون التنموي بين ألمانيا وأوكرانيا، إضافة إلى بحث موضوع الإصلاحات، بما في ذلك الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وقدّمَت وزارة التنمية الألمانية منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا مساعدات بقيمة ملياري يورو.