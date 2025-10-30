ترامب لم يلتق رئيس كوريا الشمالية بسبب «التوقيت»

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أنه لم يتمكن من ترتيب لقاء مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، لعدم توافر «توقيت» مناسب، لكنه سيسعى جاهداً «لتخفيف» التوترات بين الكوريتين.

وقال خلال اجتماع مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في مدينة جينجيو الكورية الجنوبية: «سنعمل بجهد مع كيم جونغ أون ومع الجميع لحل المشكلات، لأن ذلك مهم». وكان ترامب أعلن أنه سيكون «سعيداً» بلقاء كيم جونغ أون مرة جديدة قبل مغادرته إلى شبه الجزيرة الكورية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، لكن بيونغ يانغ لم ترد علناً على الدعوة.

وقال ترامب: «أعرف كيم جونغ أون جيداً، لكننا لم نتمكن من تحديد التوقيت المناسب للقاء». ورحّب الرئيس الكوري الجنوبي بدعوة ترامب لكيم جونغ أون أمس، مؤكداً أنها أوجدت «شعوراً كبيراً بالدفء والسلام في شبه الجزيرة الكورية».

وكان ترامب توقّع في وقت سابق أن يلتقي كيم جونغ أون «في مستقبل غير بعيد كثيراً». وقال: «في مرحلة ما سنتعامل مع كوريا الشمالية. أعتقد أنهم يرغبون في ذلك، وأنا أيضاً أرغب في ذلك».

ويعود آخر لقاء بين ترامب وكيم جونغ أون إلى يونيو 2019 في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

لكن العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن في حالة جمود منذ فشل تلك القمة، على خلفية مسألة تخفيف العقوبات، وتنازلات بيونغ يانغ النووية.