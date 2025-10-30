روسيا تعترض 100 «مسيّرة» أوكرانية

اعترض الجيش الروسي نحو 100 طائرة مسيّرة أوكرانية، الليلة قبل الماضية، في العديد من المناطق، بما في ذلك ست طائرات بالقرب من العاصمة موسكو، حسب ما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أمس.

ونقلت «تاس» عن وزارة الدفاع قولها، إن أربعاً من الطائرات المسيرة كانت متجهة إلى موسكو، بينما تم تدمير طائرات أخرى فوق منطقتي بيلجورود وبريانسك الحدوديتين، إضافة إلى كراسنودار في جنوب روسيا، بينما تم اعتراض هجمات بـ61 طائرة مسيرة.

وأفادت الوكالة بوقوع أضرار على تسعة مبانٍ سكنية ومنشأة صناعية في منطقة بريانسك الحدودية، نقلاً عن حاكم المنطقة، ألكسندر بوجوماز.