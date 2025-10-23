ترامب يُرجئ لأجل غير مسمى قمته مع بوتين تجنّباً لمحادثات «بلا جدوى»

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أرجأ - إلى أجل غير مسمى - اجتماعاً كان مقرراً أن يعقده مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست خلال أسبوعين، عازياً سبب هذا التأجيل إلى عدم رغبته في إضاعة الوقت عبر إجراء مباحثات بلا جدوى، على حد تعبيره.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض لدى سؤاله عن سبب تأجيل اللقاء: «لا أريد عقد اجتماع فارغ، كما لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث».

وكان الرئيسان الأميركي والروسي يُخططان للقاء في العاصمة المجرية لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أن أعلن ترامب أخيراً أنه سيلتقي بوتين خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي الوقت نفسه، ضغط الرئيس الأميركي على أوكرانيا للتخلي عن منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام، وفقاً لما كشفه مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة «فرانس برس».

وعندما سأله صحافيون في البيت الأبيض، الليلة قبل الماضية، قال ترامب إنه لا يريد «اجتماعاً بلا جدوى» مع بوتين.

كما ألغى وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والروسي سيرغي لافروف، اجتماعاً كان مقرراً بينهما للتحضير لقمة بودابست.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أنه لا يوجد موعد «محدد» لعقد لقاء بين ترامب وبوتين.

وبدا ترامب محبطاً من الرئيس الروسي في الأشهر الأخيرة، على الرغم مما وصفه بالعلاقة الشخصية الجيدة بينهما.