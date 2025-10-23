«إيرباص» تُطلق خط تجميع جديداً لطائراتها في الصين

دشنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص»، أمس، أحدث خط تجميع نهائي لطائراتها من طراز «إيه 320» في مدينة تيانجين الصينية، ليكون الخط الثاني من نوعه في الصين وآسيا ككل بالنسبة للشركة الأوروبية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الخط الجديد سيضاعف الطاقة الإنتاجية لـ«إيرباص» في الصين من طائرة «إيه 320»، ويؤكد ثقة الشركة الأوروبية بسوق الطيران المدني الصينية ومرونة سلاسل الإمداد ومناخ الأعمال في الصين. ومن خلال خط التجميع النهائي الجديد سيتم تجميع الطائرات، بدءاً من المكونات الكبيرة، مثل أجزاء جسم الطائرة، ثم طلاء الطائرة وإجراء الاختبارات، وصولاً إلى تسليم الطائرات.