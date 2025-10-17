الأمير لويس يتلقى أول دعوة لرعاية حدث تقليدي في بريطانيا

رفض الأمير لويس تولي أول دور رسمي له كعضو عامل في العائلة البريطانية المالكة، كراع لبطولة «الكونكرز». وقُدِّم العرض للأمير البالغ سبع سنوات بعد أن علم منظمو بطولة العالم للكستناء بعادته في تخزين الكستناء في أرجاء قصر كنسينغتون.

وفي حين استقبل موظفو القصر الدعوة بحفاوة، رفض والدا لويس - الأمير ويليام والأميرة كيت - العرض، لأن الأمير الصغير لايزال على بُعد بضع سنوات من بدء «العمل الملكي».

وقال متحدث باسم القصر: «نُقدّر الدعوة حقاً، لكن الأمير لويس حالياً يركز كثيراً على دراسته».

وكشفت الأميرة كيت عن حب الأمير للكستناء خلال نزهة مع السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، عندما أمضى الاثنان وقتاً مع مجموعة من الكشافة في حدائق «فروغمور»، خلال الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة أخيراً.

وأخبرت والدة الأمير الصغير، الرئيسة الفخرية للكشافة البريطانية، قائد الكشافة دواين فيلدز، عن شغف لويس الحالي.

وقالت: «نجد باستمرار ثمار الكستناء في الخزائن وفي سريره.. ثمار الكستناء في كل مكان».

كما كشفت الأميرة، أن لويس مغرم بهذا المنتج الخريفي، لدرجة أنه يضعه في شاحنات الألعاب الخاصة به ويلعب به.

من جهته، كان المتحدث باسم بطولة العالم للكستناء، جون بوركيت، صرح في وقت سابق لصحيفة «التلغراف»، أنهم دعوا الأمير لويس لحضور الحدث التقليدي كراع، وأنهم «ينتظرون بفارغ الصبر الرد».

وقال: «مثل العديد من المنظمات الأخرى التي يرعى أفراد العائلة المالكة نشاطها، لدينا أهداف خيرية، وقد جمعنا نحو 450 ألف جنيه إسترليني لمساعدة الأشخاص الذين يعانون فقدان البصر».

وأضاف بوركيت: «لقد سُررنا للغاية بمعرفة أن الأمير لويس من أشد المحبين للكستناء، وأنه سيكون الراعي الفخري المثالي لمنظمتنا. سنكون سعداء إذا قبل والداه عرضنا»، مؤكداً أن الأمير لويس سيكون موضع ترحيب لحضور الفعاليات في المستقبل.

ولهذا الحدث الغريب روابط قوية بالعائلة المالكة البريطانية، بعد أن تم الكشف عن تدخل الملك تشارلز للمساعدة في تأمين مستقبل الحدث. وكانت المنافسة موضع شك بسبب الجفاف، ما أدى إلى ندرة بذور أشجار الكستناء.

إلى ذلك، أرسلت قلعة وندسور - محل إقامة الملك - شحنة تضم أكثر من 300 حبة كستناء لاستخدامها في الحدث.

وخضع المتسابقون هذا العام، لإجراءات أمنية على غرار المطارات بعد خلاف بشأن الغش في عام 2024. وقال المنظمون إن نحو 256 شخصاً من تسع دول مختلفة، بما في ذلك اليابان، شاركوا في مسابقة هذا العام التي أُقيمت في ساوثويك، غرب ساسكس.

وتم تعزيز الأمن في حدث هذا العام لمنع مزيد من الفضائح بعد أن دخلت بطولة 2024 في حالة من الاضطراب عندما اتُهم بطلها، ديفيد جاكينز، باستخدام حبة كستناء مصنوعة من الفولاذ. عن «ديلي ميل»