كاي ترامب تفاجئ جدها بسؤال عن «آخر حلم» يريد تحقيقه

قدّمت كاي ترامب، حفيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمحة نادرة عن علاقتها الوثيقة بجدّها، من خلال تصوير مباراة غولف خاصة بهما.

وفي سلسلة مقاطع الفيديو الجديدة، بعنوان «واحد على واحد مع كاي»، ناقش الثنائي الحياة والسياسة والرياضة أثناء لعبهما مباراة غولف في ملعب ترامب الدولي للغولف، الخاص بالرئيس في واشنطن العاصمة.

وقالت كاي وهي طالبة في جامعة ميامي وعضو في فريق غولف عائلة كانز، إن هذا الفيديو تحديداً كان مميزاً بالنسبة لها. وكتبت كاي على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي: «استمتعتُ بوقت رائع في التصوير مع جدي لبدء سلسلتي الجديدة بعنوان (واحد على واحد مع كاي)».

وأضافت: «في مقطع الفيديو، يتمكّن الجميع من رؤية الرابطة التي تربطنا، وخصوصاً في ملعب الغولف. وهذا هو المقطع المفضل لدي الذي صورته حتى الآن، وله معنى كبير بالنسبة لي. وآمل أن تستمتعوا بهذا الفيديو المميز للغاية، وهو متوافر الآن على (يوتيوب)».

حلم

من جهته، أشاد الرئيس الأميركي الذي ارتدى قبعة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» بأداء حفيدته، وهو يقود عربة الغولف خلال فترة اللعب التي استمرت ساعة واحدة.

وبدا أن كاي البالغة 18 عاماً، قد فاجأت ترامب عندما سألته: «هل هناك حلم ماتزال تسعى إلى تحقيقه؟ أم أنك حققت كل أحلامك؟». فأجاب الرئيس: «أنت تطرحين أسئلة كما لو كنت مذيعة في قناة تلفزيونية. ظننت أنني سأخرج وألعب الغولف معك.. أنت تطرحين أسئلة كما لو كنت على التلفزيون».

وأوضح ترامب أن حلمه كان أن يصبح رئيساً، والآن وقد أصبح كذلك، يريد أن يكون رئيساً «عظيماً». وردت كاي: «أعتقد أنك تقوم بعمل رائع».

وقال ترامب إنه يستمتع بمشاهدة جميع الألعاب الرياضية، مضيفاً أن حدثه المفضل هو كأس «رايدر» الذي حضره الشهر الماضي في نيويورك. وفاز الأوروبيون على فريق الولايات المتحدة بنتيجة (15-13).

الحفيدة الكبرى

يشار إلى أن كاي هي الحفيدة الكبرى للرئيس، وابنة ابنه دونالد ترامب الابن من زوجته السابقة فانيسا التي ارتبطت بأسطورة الغولف تايغر وودز، بحسب ما أكدته صحيفة «ذا بوست» في مارس الماضي.

وكانت كاي بدأت لعب الغولف في سن الثانية، ويُنسب الفضل لوالدتها في تعريفها بهذه الرياضة.

متابعة كبيرة

وتتمتع كاي بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك 3.4 ملايين متابع على منصة «تيك توك»، و2.4 مليون على «إنستغرام»، و899 ألف متابع على «إكس».

وفي يوليو، أعلنت عن صفقة إعلانية مع شركة «أكسيليراتير أكتيف إنرجي»، إلى جانب لاعبة الجمباز السابقة في جامعة ولاية لويزيانا، أوليفيا دون، ونجم فريق تشيفز، ترافيس كيلسي. عن «نيويورك بوست»

مصدر إلهام

غالباً ما تشارك كاي ترامب، حفيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي لاعبة غولف شغوفة وشخصية بارزة على الإنترنت، لمحات من حياتها العائلية وجلسات الغولف مع جدها.

وقد لفتت انتباه الجمهور بعد نشر صور ومقاطع فيديو عائلية، بما في ذلك صورة لها وهي تلعب الغولف مع الرئيس دونالد ترامب وشقيقتها كلوي.

وفي يوليو 2024، أصبحت كاي أول من ينتمون إلى جيل ترامب المقبل الذي يخطو إلى دائرة الضوء السياسية، من خلال إلقاء كلمة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وفي خطابها، وصفت كاي جدها بأنه «مصدر إلهامها»، وصورت جانبه الشخصي قائلة: «بالنسبة لي، هو مجرد جد عادي، يعطينا الحلوى والمشروبات الغازية عندما لا يكون والدانا منتبهين».

• في سلسلة مقاطع فيديو جديدة بعنوان «واحد على واحد مع كاي»، ناقشت كاي وجدها الحياة والسياسة والرياضة أثناء لعبهما مباراة غولف.