الأمم المتحدة تُغلق 420 مركزاً صحياً في أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة غلق 420 مركزاً صحياً في أفغانستان هذا العام، بسبب نقص التمويل، وفقاً لما أوردته قناة إخبارية أفغانية، أمس. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن «غلق هذه المراكز حرم أكثر من ثلاثة ملايين شخص الحصول على خدمات الرعاية الصحية». وعلى الرغم من ذلك، يواصل الأفغان في مختلف أقاليم البلاد، المطالبة بإنشاء مزيد من مرافق الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية بشكل كامل.

وكان وزير الصحة الأفغاني، نور جلال جلالي، أكد ضرورة الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية.

يُشار إلى أن وزارة الصحة الأفغانية كانت قد أعلنت العام الماضي، بناء 318 مستشفى في أنحاء البلاد.