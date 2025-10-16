«الناتو» يبحث تعزيز الرد على الاختراقات الروسية

بحث وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال اجتماعهم في بروكسل، أمس، سبل تعزيز ردّ الحلف، في أعقاب سلسلة من الاختراقات الجوية الروسية للأجواء الأوروبية، تعدها بروكسل اختباراً جديداً من الكرملين لقدرات الدول الحليفة. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في إشارة إلى رد الحلف: «قمنا بما تدربنا عليه، ونجحنا في ذلك، لكننا بحاجة إلى المزيد». وفي سبتمبر الماضي، دفع تسلّل نحو 20 طائرة مسيّرة روسية إلى المجال الجوي البولندي، «الناتو» لإسقاط ثلاث منها، في سابقة لم تحدث منذ تأسيس الحلف عام 1949. وبعد أيام قليلة، رافقت مقاتلات تابعة للحلف ثلاث طائرات روسية من طراز «ميغ» إلى خارج الأجواء الإستونية، بعد اختراق استمر 12 دقيقة، وهي فترة قياسية.