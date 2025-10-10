الرئيس الأرجنتيني يغني بمناسبة صدور كتابه الجديد

ارتدى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، زياً جلدياً أسود، وأدى أغاني «روك» بصوت عالٍ خلال إحيائه حفلاً موسيقياً بمناسبة صدور كتاب له يأمل أن يُحسن صورته في ظل تراجع شعبيته.

ويتألف كتاب ميلي «صناعة المعجزة: الحالة الأرجنتينية»، من 573 صفحة، في معظمه خطابات ألقاها خلال العام الماضي، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس أصعب فترة في رئاسته التي استمرت نحو عامين.

يأمل الليبرالي أن يمنحه الكتاب دفعة معنوية قبل انتخابات التجديد النصفي الوطنية المقررة في 26 أكتوبر الجاري، والتي يأمل حزبه من خلالها تعزيز عدد مقاعده داخل البرلمان.

خلال الشهر الماضي، اضطر ميلي للتوجه إلى واشنطن طلباً للمساعدة المالية، حيث لاتزال الأرجنتين تنتظر الإنقاذ، لإنهاء تراجع قيمة عملتها المحلية «البيزو».

وبدأت المخاوف بشأن أجندة ميلي الإصلاحية، عقب هزيمة انتخابية كبيرة في بوينس آيرس. وفي الأسبوع الماضي، ألغى الكونغرس اعتراضاته على زيادة الإنفاق على الجامعات الحكومية ورعاية الأطفال الطارئة، ما عرّض هدفه المتمثل في تحقيق عجز صفري في الميزانية، للخطر.

كما انسحب أحد أبرز مرشحيه في انتخابات التجديد النصفي من السباق بسبب صلاته بمُهربي مخدرات مشتبه فيهم.

مع حفل الإثنين الماضي، أمل ميلي استعادة أجواء «نجم الروك»، التي جسّدها عندما اقتحم الحملة الرئاسية لعام 2023 كشخصية مُتمردة في بلد سئم من ساسته وأزماته الاقتصادية التي لا تنتهي.

وغنى ميلي بصوت أجش 12 أغنية لفنانين أرجنتينيين، مرتدياً علم الأرجنتين الأزرق والأبيض، وقدّم فرقته الخاصة، التي تدعى «باندا بريسيدينشال».

وندد ميلي بهجوم وقع أخيراً على امرأة وابنها في بوينس آيرس.

وقال: «لن نسمح بكراهية الأجانب التي يحاول اليسار غرسها». ثم بدأ بغناء الأغنية الشعبية «هافا ناجيلا»، ولقي رداً فاتراً عندما طلب من الجمهور في قاعة الحفلات التي تتسع لـ15 ألف متفرج الغناء معه.

وصفق الجمهور بحرارة عندما عرضت شاشة كبيرة على المسرح صوراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمؤثر اليميني الشاب تشارلي كيرك، الذي قُتل الشهر الماضي.

وتناقض مزاج ميلي المتفائل مع مزاج سكان حي فيلا كريسبو الذي تقطنه الطبقة المتوسطة، وأقامت الشرطة طوقاً حول قاعة الحفلات لمنع الاشتباكات بين المتظاهرين المناهضين لميلي والمؤيدين له.

ونُصبت لافتة في شارع قريب تنتقد التراجع الحاد في إنفاق المستهلكين منذ تولي ميلي السلطة في ديسمبر 2023 وبدء خفض الإنفاق العام.

وكُتب عليها، «ميلي، إنها معجزة أن يأتي أي شخص لشراء أي شيء». وخلال حملته الانتخابية الشهر الماضي بحي فقير في بوينس آيرس، تعرض ميلي للرشق بالحجارة.

يشار إلى أن «صناعة المعجزة» هو الكتاب الـ14 لميلي، الخبير الاقتصادي والمحلل التلفزيوني السابق، الذي فاز بمنصب سياسي من خارج الأوساط السياسية، في مهمة للقضاء على الفساد وإنعاش الاقتصاد الأرجنتيني.

وكان ميلي محط أنظار اليمين العالمي، حيث أشاد به لخفضه التضخم السنوي، لكن سياساته التقشفية الصارمة تركت العديد من أضعف فئات الأرجنتين على شفا الفقر. عن «التايمز»

تفاقم أزمة ميلي

خلال جولة انتخابية، تعرض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، لهجوم بالحجارة وزجاجات وأغصان أشجار من متظاهرين في مدينة لوماس دي زامورا، وهي معقل تقليدي للمعارضة. وجاءت الحادثة وسط أزمة سياسية متصاعدة تطول الرئيس وأسرته.

وتفاقمت أزمة ميلي مع ظهور تسريبات صوتية تُظهر تورط شقيقته ومستشارته، كارينا ميلي، في قضايا فساد تتعلق بعقود حكومية، حيث أثارت هذه الفضيحة غضباً عاماً وأثرت سلباً في شعبيته.

• ميلي يأمل أن يمنحه الكتاب الجديد دفعة معنوية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 26 الجاري.