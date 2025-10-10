مشادة كلامية بين زعيم ديمقراطي ونائب جمهوري في الكونغرس

شهد الكونغرس الأميركي، أول من أمس، توتراً، بعد أن دخل عضوان من مجلس النواب في مشادة كلامية حادة في اليوم الثامن من الإغلاق الحكومي.

وواجه النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك وزعيم الأقلية في مجلس النواب، مايك لولر، النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، حكيم جيفريز، خارج المؤتمر الصحافي للأخير، بشأن تسوية بين الحزبين حول زيادة دعم برنامج «أوباما كير»، وهي نقطة خلاف رئيسة في الخلاف على التمويل الفيدرالي.

وسخر لولر من جيفريز بشأن ما إذا كان سيؤيد الديمقراطي زهران ممداني لمنصب عمدة مدينة نيويورك، وهو ما لم يُجب عنه جيفريز.

ورد جيفريز: «أولاً، أنا لست مسؤولاً أمامك. وأنت لست مسؤولاً، حتى، أمام نفسك»، وبدأ النقاش الحاد بتحدي النائب الجمهوري لجيفريز للتوقيع على تشريع ثنائي الحزب يمدد تعزيزات فترة الجائحة لمدة عام واحد.

من المقرر أن تنتهي هذه التعزيزات بنهاية عام 2025 دون إجراء من الكونغرس، ويطالب الديمقراطيون بمعالجة هذه القضية قبل الاتفاق على مشروع قانون تمويل فيدرالي لإنهاء الإغلاق.

وسأل لولر: «لدينا تمديد لمدة عام واحد، لماذا لا توقع الآن؟»، ورد جيفريز بغضب: «هل حصلت على إذن من رئيسك (دونالد ترامب)؟ هل منحك رئيسك الإذن؟». فأجاب لولر غاضباً: «إنه ليس رئيسي».

وتحدث الرجلان لمدة خمس دقائق تقريباً، في حين يقاطع أحدهما الآخر، باتهام حزب الآخر بعرقلة الحكومة. وقال جيفريز: «أنت مصدر إحراج»، قبل أن يواجهه لتصويته لمصلحة مشروع قانون ترامب الضخم، قانون «المشروع الواحد الكبير الجميل».

وقال الزعيم الديمقراطي: «صوّتتُ لأجل مشروع قانون تخفيض الضرائب الذي منح أكبر تخفيض ضريبي للأميركيين في التاريخ، بما في ذلك، بالمناسبة، حصول مواطن نيويورك العادي على تخفيض ضريبي قدره 4000 دولار».

وسأل لولر: «هل أنت ضد ذلك؟»، فرد جيفريز: «أنت تُحرج نفسك. أكبر تخفيض في البرنامج الصحي في تاريخ أميركا - لقد صوتت لصالحه».

وأشار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب بإصبعه إلى صدر لولر، قائلاً له: «لن تتحدث معي، ولن تناقشني، لأنك لا تريد سماع ما أقوله. فلماذا لا تصمت؟». عن «فوكس نيوز»