مرافقو ترامب في الرحلات الخارجية يشكون قلة نومه

قالت الصحافية كايتلان كولينز، من شبكة «سي إن إن»، إن موظفي البيت الأبيض لا يستمتعون بالرحلات الخارجية مع الرئيس دونالد ترامب، بسبب قلة نومه. وأضافت كولينز في أحدث حلقة من بودكاست «أسرار التداول» لجيسون تارتيك: «ترامب لا ينام».

ونقلت كولينز عن مصدر في البيت الأبيض قوله لها ذات مرة: «لا يجب أن يرغب أحد أبداً في أن يكون على متن طائرة الرئاسة في رحلة مع ترامب لأنه ببساطة لا ينام في هذه الرحلات». وأوضحت كولينز: «إذا كانت هناك رحلة إلى آسيا أو ما شابه، فإن الوقت الوحيد الذي ينام الشخص فيه هو قبل بدء الرحلة، لكن ترامب دائماً ما يكون مستيقظاً ويتحدث، ويطلب من مرافقيه إيقاظ الموظفين إذا كانوا نائمين لأنه يريد التحدث إليهم».

وتابعت: «لدينا رحلة طويلة إلى آسيا، ونحن نعلم أننا لن ننام على متن تلك الرحلة».

وتباهى ترامب بقلة نومه لسنوات، قائلاً: «كما تعلمون، أنا لست من هواة النوم، فأنا أنام ثلاث أو أربع ساعات فقط، أتقلب في فراشي طوال الوقت، وأصدر صوت صفير، وأريد أن أعرف ما يحدث»، هذا ما تفاخر به ترامب خلال حملته الرئاسية عام 2016.

سلوك متقلب

من جهتها، قالت رئيسة تحرير صحيفة «هافينغتون» بوست السابقة، أريانا هافينغتون، ذات مرة، إن سلوك الرئيس المتقلب وتبدل مزاجه يدلان على أنه يعاني حرماناً مزمناً من النوم.

حتى إن نائب الرئيس جيه دي فانس، اعترف الشهر الماضي بأن ترامب «لا يهدأ أبداً»، وأنه يتحدث على الهاتف طوال ساعات النهار والليل.

وقال فانس على قناة «فوكس نيوز»: «يبدو الأمر كما لو أنني أسأل: سيدي الرئيس، هل نمت الليلة الماضية؟ ماذا يحدث هنا؟».

وأضاف أن ترامب ينام ما يزيد قليلاً على أربع ساعات ليلاً، وكثيراً ما يتصل بحلفائه، مثل وزير التجارة هوارد لوتنيك أو شون هانيتي من قناة «فوكس نيوز»، في ساعات الصباح الأولى للدردشة.

أمر مدهش

وأكد أعضاء آخرون رفيعو المستوى في حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» الأمر نفسه. وقالت المدعية العامة بام بوندي لمقدمة البودكاست، كاتي ميلر، وهي مساعدة سابقة في البيت الأبيض ومتزوجة من كبير مستشاري ترامب: «لا أحد منا يستطيع مجاراته»، مضيفة: «لا أعرف كيف يفعل ذلك. أعني، لا أحد منا يعرف متى ينام. إنه يعمل طوال الوقت، وهذا أمر مستمر بالنسبة له».

في حين أن فانس وبوندي، قد يعدان عادات نوم ترامب أمراً مثيراً للدهشة، فقد أصرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، على أنها علامة على التزامه بمنصبه.

وقالت ليفيت لقناة «فوكس نيوز» في يوليو الماضي: «أشهد ذلك بأم عيني كل يوم، هذا الرجل يعمل على مدار الساعة، ونادراً ما ينام».

وأضافت: «إنه يفكر باستمرار ليس فقط في مشكلات بلدنا هنا، بل في جميع أنحاء العالم، وكيفية حلها». عن «هافينغتون بوست»

قسط كافٍ من النوم

في يناير 2018 قال طبيب البيت الأبيض، الدكتور روني جاكسون، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى ساعات النوم الضرورية، مضيفاً: «أعتقد أنه ينام من أربع إلى خمس ساعات ليلاً.. لعله كان كذلك طوال حياته. إنه ببساطة من الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى القسط الكافي من النوم».

وفي مقابلة مع برنامج «ذا أوريلي فاكتور» على «قناة فوكس نيوز» بُثت عام 2017، قال ترامب إنه عادة ما ينام في منتصف الليل أو الواحدة صباحاً ويستيقظ في الخامسة صباحاً لتناول الطعام وقراءة الصحف ومشاهدة التلفزيون.

وكتب ترامب في كتابه «فكر كملياردير» الصادر عام 2004: «لا تنم أكثر مما ينبغي. عادةً ما أنام نحو أربع ساعات ليلاً».

ويوصي الخبراء الأشخاص البالغين بالنوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة، وفقاً للمعهد الوطني للقلب والرئة والأوعية الدموية.

