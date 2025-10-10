تراجع غير متوقع للصادرات الألمانية خلال أغسطس

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني تراجع صادرات البلاد، خلافاً للتوقعات، خلال أغسطس الماضي، في حين تراجعت الواردات بأكثر من المتوقع.

وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات بنسبة 0.5% على أساس شهري، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها 0.3% بعد تراجعها 0.2% خلال يوليو.

وفي الوقت نفسه، تراجعت واردات ألمانيا في أغسطس الماضي بنسبة 1.3%، في حين توقع المحللون تراجعها 0.5% بعد انخفاضها بنسبة 0.7% خلال يوليو السابق.

ومع التراجع الكبير للواردات مقارنة بتراجع الصادرات، ارتفع الفائض التجاري لألمانيا خلال أغسطس إلى 17.2 مليار يورو مقابل 16.3 مليار يورو في يوليو.