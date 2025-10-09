إعصار «بريسيلا» يضرب المكسيك

ضرب إعصار شديد غرب المكسيك مصحوب بأمطار غزيرة ورياح وأمواج عاتية في المناطق الساحلية وشبه جزيرة باجا.

وأصدر المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، تحذيراً من عاصفة استوائية في باجا تمتد من كابو سان لوكاس إلى كابو سان لازارو.

وكان إعصار «بريسيلا» يدور قبالة سواحل المكسيك، مصحوباً برياح قصوى تبلغ سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة. ومساء أول من أمس، أعلنت السلطات في باجا إلغاء الدراسة في جميع المراكز التعليمية ابتداء من أمس، في لوس كابوس ولا باز، كإجراء وقائي. كما أنشأت عشرات الملاجئ في لوس كابوس لإيواء سكان المناطق المعرّضة للخطر.

ووفقاً للأرصاد الجوية، فإن أجزاء من جنوب غرب المكسيك شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار حتى أمس، ما يجلب خطر حدوث فيضانات مفاجئة لولايتي ميتشواكان وكوليما. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المرجح حدوث أمواج وتيارات جارفة تُهدّد الحياة.