بريطانيا تُسرّع تطبيق اتفاقية التجارة مع الهند

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه يريد تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والهند «في أسرع وقت ممكن»، حيث يسعى الاقتصادان إلى تعزيز علاقاتهما، في الوقت الذي تمضي فيه الولايات المتحدة في تطبيق أجندة حمائية. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن ستارمر قال أمس، في حديثه أمام وفود تجارية في فندق «قصر تاج محل» في مومباي، إنه أصدر تعليماته لفريقه بالعمل سريعاً على تطبيق الاتفاق الذي تم توقيعه مطلع هذا العام.

يذكر أن ستارمر ونظيره الهندي ناريندرا مودي، توصّلا إلى الصيغة النهائية لاتفاقية التجارة الحرة في يوليو الماضي، بعد مفاوضات شاقة استمرت ثلاثة أعوام.