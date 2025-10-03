ميلانيا ترامب تنشر صورة لها مولّدة بالذكاء الاصطناعي

لم يعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الوحيد من أفراد عائلته الذي يثير الجدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث انضمت إليه السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بعد أن أعادت نشر مقطع فيديو تم إنشاؤه بوساطة الذكاء الاصطناعي، يصورها بشكل رقمي، وقد أرفقت ميلانيا الفيديو بتعليق مقتضب جاء فيه: «إلى المستقبل»، في إشارة رمزية قد تحمل دلالات سياسية أو شخصية.

الفيديو يظهر مشهداً داخلياً يُعتقد أنه من داخل برج ترامب، قبل أن تظهر صورة رقمية لميلانيا، مولّدة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي واقفة أمام الكاميرا بطريقة توحي بالتفاعل الواقعي، اللافت أن المقطع لم يكن من إنتاج شخصي أو حساب خاص، بل نُشر عبر الموقع الرسمي المرتبط بعملة رقمية تُعرف باسم «مانيلا$»، وهي عملة أُطلقت بالتزامن مع بداية الحملة الانتخابية الثانية للرئيس ترامب، ما يضيف بُعداً تسويقياً وتقنياً للظهور الجديد لميلانيا.

اللافت أن هذا الظهور لميلانيا عبر الذكاء الاصطناعي يأتي في سياق سلسلة طويلة من الشائعات التي طاردتها منذ تولي ترامب الرئاسة للمرة الأولى عام 2017، فقد انتشرت آنذاك تكهنات واسعة حول استخدام «بديلة» لميلانيا في بعض المناسبات الرسمية، مستندة إلى اختلافات طفيفة في ملامح الوجه وتعابير الجسد وحتى التصرفات، ما عزز نظرية «ميلانيا المزيفة» التي شغلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل لفترة طويلة.

وقد عادت هذه الشائعات لتطفو على السطح مجدداً خلال حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، واشتدت أكثر بعد ظهورهما معاً في المملكة المتحدة، حيث ظهرت ميلانيا وهي تمسك بيد زوجها بطريقة غير معهودة، الأمر الذي أثار تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت تلك السيدة ميلانيا الحقيقية أم «بديلتها» الأكثر راحة في إظهار العاطفة أمام العامة.

عائلة ترامب بأكملها، تبدو منغمسة بشكل متزايد في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، خصوصاً الرئيس، الذي كثيراً ما ينشر صوراً ومقاطع فيديو تم إنشاؤها بهذه التقنية على حسابه في منصة «تروث سوشيال».

ومن المفارقات أن ميلانيا ترامب، رغم استخدامها العلني أخيراً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، سبق أن أعربت عن مخاوفها من هذه التكنولوجيا، ففي سبتمبر الماضي، وخلال اجتماع لفريق العمل التابع للبيت الأبيض المعني بتعليم الذكاء الاصطناعي، والذي كانت تستضيفه بنفسها، حذّرت ميلانيا من تنامي تأثير «الروبوتات»، وقالت: «مسؤوليتنا إعداد أطفال أميركا لمستقبل سيلعب فيه الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً». عن «ديلي بيست»

