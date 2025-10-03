حفيدة ترامب بدأت تخطو بثقة لتصبح أكثر أفراد العائلة نفوذاً وتأثيراً

رغم أنها لم تتجاوز الـ18 من عمرها، إلا أن كاي ترامب، حفيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدأت تخطو خطوات واثقة نحو أن تصبح أكثر أفراد العائلة نفوذاً وتأثيراً.

ابنة دونالد ترامب جونيور، وزوجته السابقة فانيسا، استطاعت أن تلفت الأنظار منذ أول ظهور بارز لها خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في العام الماضي، حيث بدأت مسيرتها كوجه إعلامي صاعد.

منذ ذلك الحين، تحولت كاي إلى نجمة ساطعة على منصات التواصل الاجتماعي، يتابعها الملايين عبر تطبيقات مثل «تيك توك»، «إنستغرام»، و«يوتيوب»، حيث توثق يومياتها بأسلوب عفوي وجذاب، لكنها ليست فقط مؤثرة رقمية، فكاي أيضاً لاعبة غولف موهوبة، وقد برزت في هذه الرياضة مبكراً، مظهرة جانباً آخر من شخصيتها المتعددة المواهب.

كما يبدو أن كاي، ورثت من عائلتها شغفها بعالم المال والأعمال، حيث أطلقت أخيراً علامتها التجارية الخاصة في عالم الأزياء، مقدّمة تصاميم تحمل اسمها، مثل السترات التي طُبعت عليها عبارة «كاي ترامب» وتُباع بسعر 130 دولاراً للقطعة على موقعها الرسمي، ومن الذكاء التسويقي الذي يظهر بوضوح في تحركاتها، اختارت كاي أن ترتدي إحدى قطع مجموعتها الجديدة خلال مرافقتها لجَدها الرئيس إلى فعالية «كأس رايدر» في نيويورك، في مشهد بدا وكأنه إعلان مدروس بعناية.

ورأى الخبراء في العلاقات العامة، أن كاي تعد حالة فريدة ضمن جيلها.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «رينغاد بي آر»، فانيسا سانتوس، إن جاذبية كاي تنبع من شخصيتها الحقيقية التي تعبّر عن آرائها السياسية المحافظة بكل وضوح، في وقت يتجنب فيه العديد من الشباب إعلان توجهاتهم السياسية، وأضافت: «كاي تمتلك حضوراً قوياً وشخصية آسرة، إنها تفتخر بانتمائها لعائلة ترامب، وتعتبر رئاسة جدها وسام فخر، وهي لا تخشى أن تكون محافظة بشكل علني، هذا الصدق والوضوح هو ما يجعلها متميزة عن غيرها».

في السياق نفسه، ترى المؤثرة كورني تاتوم، زوجة نجم وسائل التواصل المحافظ براندون تاتوم، أن كاي تمثل الجيل الجديد من عائلة ترامب.

وقالت عنها: «أحب فيها تواضعها وصدقها، إنها لا تتباهى بنسبها، ولو التقيت بها للمرة الأولى، لما عرفت أن جدها هو الرئيس»، وأشارت أيضاً إلى أنها «واثقة بنفسها، صادقة، ولطيفة بشكل ملحوظ مقارنة بعمرها الصغير». أما على قناتها في «يوتيوب»، التي يتابعها أكثر من 1.2 مليون مشترك، فتُظهر كاي جانباً أكثر واقعية من حياتها، بعيداً عن التكلّف، ما يعزز صورتها كفتاة من جيلها، تعيش يومياتها ببساطة، لكنها في الوقت نفسه تسير بخطى واثقة نحو النجومية والتأثير.

وبينما تبتعد إيفانكا ترامب تدريجياً عن دائرة الأضواء، تبدو كاي ترامب في طريقها لاحتلال مكانة بارزة في سلالة ترامب، ليس فقط بصفتها حفيدة رئيس، بل كوجه يمثل امتداداً جديداً للعائلة في عصر الإعلام الرقمي. عن «ديلي ميل»