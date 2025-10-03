فانس يدافع عن نشر ترامب مقطعين ساخرين لزعيم ديمقراطي

وصف نائب الرئيس الأميركي، جيه.دي فانس، مقطعَي فيديو تم التلاعب بهما بالذكاء الاصطناعي، ونشرهما الرئيس، دونالد ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي، للزعيم الديمقراطي في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بأنهما مزحة، ورفض فانس شكاوى الديمقراطيين الذين وصفوا المقطعين بأنهما عنصريان.

ويثير ترامب مواجهات مع القادة الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي، الذي بدأ أول من أمس.

وكان ترامب نشر، الإثنين الماضي، مقطع فيديو على حسابه على منصة «تروث سوشيال»، يصور جيفريز وهو يتحدث خارج البيت الأبيض بشارب كثيف وقبعة مكسيكية وموسيقى المارياتشي في الخلفية، وبعد أن ندد جيفريز بالمنشور الأصلي، ووصفه بأنه «مثير للاشمئزاز» في مقابلة تلفزيونية، نشر ترامب مقطع فيديو لجيفريز من تلك المقابلة، مع إضافة شارب وقبعة مكسيكية مرة أخرى، وأعاد البيت الأبيض عرض المقطع على شاشات كبيرة في غرفة المؤتمرات الصحافية، أول من أمس، وقال فانس: «أعتقد أنه مضحك، الرئيس يمزح، ونحن نقضي وقتاً ممتعاً»، وذلك في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، رداً على سؤال عن كيف يتماشى نشر المقطعين مع تأكيدات البيت الأبيض بأنه مستعد للتفاوض مع القادة الديمقراطيين بحسن نية، وأضاف فانس: «يمكنك التفاوض بحسن نية مع السخرية قليلاً من بعض السخافات في مواقف الديمقراطيين، وحتى السخرية من سخافة الديمقراطيين أنفسهم»، وقال جيفريز وغيره من الديمقراطيين البارزين إن المقطعين يظهران عنصرية.