حريق مجهول يخلّف خسائر بـ 75 مليون يورو في ألمانيا

اندلع حريق في منطقة صناعية بمدينة فرايبورغ الألمانية، مسبباً خسائر مادية تقدر مبدئياً بنحو 75 مليون يورو، حسبما أعلنت الشرطة الألمانية، الليلة قبل الماضية.

وذكرت الشرطة أن الحريق أسفر عن إصابة عامل لدى إحدى الشركات بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن أكثر من 200 عنصر من فرق الإطفاء شاركوا في السيطرة على النيران، بينما لاتزال أسباب الحريق مجهولة، وأضافت الشرطة أن النيران أتت بالكامل على مجمع صناعي يضم شركات عدة، على مساحة تقارب 40 ألف متر مربع، في حي هوخدورف، حيث تضررت ثماني شركات، من بينها شركة أدوية.

يشار إلى أن المنطقة الصناعية في منطقة هوخدورف تمتد على مساحة تبلغ نحو 120 هكتاراً، وتضم 260 منشأة.