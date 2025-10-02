زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الفلبين

أفادت فرق إنقاذ في الفلبين، أمس، بوقوع عشرات القتلى غداة زلزال عنيف بقوة 6.9 درجات، ضرب البلاد التي لاتزال تتعافى من أحوال جوية رديئة، في الأيام الأخيرة، حصدت ضحايا أيضاً.

وقال نائب رئيس مكتب الدفاع المدني، رافاييليتو أليخاندرو، لصحافيين في مانيلا: «نتلقّى عدداً متزايداً من التقارير عن وجود ضحايا، لذا فإنّ الوضع متقلّب للغاية»، وأعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أنّ الزلزال وقع ليل الثلاثاء الماضي، وحدّد مركزه في البحر قرب جزيرة سيبو في وسط الأرخبيل.

وفي مدينة بوغو القريبة من مركز الزلزال، كان أطفال جرحى يبكون، وبالغون يصرخون عند تلقي الإسعافات على أسرّة وُضِعت تحت خيام زرقاء نصبت عند مدخل مستشفى، وقد أُخِرجوا من مبنى المستشفى احترازاً بسبب مئات الهزات الارتدادية التي سُجِّلت في المنطقة خلال الليل، وعلى مسافة قريبة كان العاملون في المستشفى ينقلون أكياساً سوداء مخصصة للجثث على حمالات لوضعها في شاحنات صغيرة.

وأظهرت لقطات صوّرها سكّان ونُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، كنيسة كاثوليكية أثرية في جزيرة بانتايان قرب سيبو مزيّنة بسلسلة من المصابيح، تتأرجح بعنف قبل أن ينهار برج أجراسها.