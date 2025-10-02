منشور ينتقد تشارلي كيرك يتـــسبب في فصـــــل مــــــوظفة جامعية بأميركا

بعد يومين من مقتل المؤثر اليميني الأميركي، تشارلي كيرك، استيقظت الموظفة في جامعة «بول ستيت» بولاية إنديانا، سوزان سويرز، لتجد هاتفها مملوءاً بالمكالمات التي لم يرد عليها، والرسائل الصوتية الصادرة من أرقام مجهولة.

كانت هذه الرسائل مملوءة بالتهديدات والإهانات، حيث تم تهديدها بالطرد من عملها، وقالت سويرز: «شتموني بشتى الألفاظ، وهددوني بالطرد من وظيفتي.. كانت الكلمات شديدة وقاسية لدرجة لا يمكن تصورها، فعلاً كان الأمر مؤلماً جداً»، وأضافت، في تصريح لها بعد الواقعة، أنها على الفور تواصلت مع رئيسها في العمل لتخبره أن لديها مشكلة.

المشكلة التي كانت تشير إليها سويرز، هي منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت فيه: «إذا كنتم تعتقدون أن تشارلي كيرك شخص رائع، فلا يمكننا أن نكون أصدقاء».

رسالة تهديد

وبحسب ما أوضحت، أخذ متابعون لها صورة للمنشور وقاموا بمشاركته من دون علمها، ثم انتشرت تلك الكلمات القاسية بحقها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام حساب «ليبس تيك توك»، المعروف بنشر حملات تشويه ضد المدارس والمستشفيات والمكتبات العامة، بنشر ما كتبته سويرز على موقع «إكس».

وتلقت سويرز أول رسالة تهديد بعد 19 دقيقة فقط من نشر المنشور، وتوالت التعليقات والردود من شخصيات بارزة، مثل رجل الأعمال والملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إضافة إلى المحافظ السابق لمدينة نيويورك، رودي جيلياني، فضلاً عن المدعي العام لولاية إنديانا، تود رويكيتا، الذي وصف تعليقاتها بأنها «شريرة»، وأشار إلى أنها قد تشكك في قدرة أي شخص على شَغل منصب قيادي، وفي وقت لاحق تم نشر رسالة صوتية تتضمن عنوان منزل سويرز، مع تهديدات قد تجرها لمواجهة مصير كيرك نفسه.

أسوأ اللحظات

وبعد ذلك، قرّرت سويرز الاتصال بالشرطة، خصوصاً بعد أن بدأ بعض الأشخاص نشر تفاصيل عن مكان سكنها، ما جعلها تشعر بتهديد حقيقي لحياتها، وبعد أن شاهد منشورها أكثر من 6.9 ملايين متابع، تأثرت سويرز بشكل كبير نفسياً وجسدياً، حيث قالت: «شعرت كأنني في أسوأ لحظات حياتي، وكانت تلك واحدة من أصعب الأيام التي مررت بها»، مضيفة: «لم يكن ذهني يستوعب الأشياء، وصرت أشعر بأني يجب أن أتقيأ».

خبر مفاجئ

ثم جاء الخبر المفاجئ، فبعد خمسة أيام فقط من الحادثة، تم فصل سويرز من عملها في الجامعة، لتصبح جزءاً من مجموعة من الموظفين الذين تم فصلهم بسبب منشورات مشابهة تنتقد كيرك، وقد دعم المدعي العام لولاية إنديانا، قرار الجامعة، وقال في تدوينة على موقع «إكس»: «التحليل القضائي لما قامت به جامعة (بول ستيت) صحيح 100%»، لافتاً إلى أنه يجب على المؤسسات التعليمية الانتباه لما حدث في جامعة «بول ستيت».

حرية التعبير

الجدل حول فصل سويرز من الجامعة، أثار تساؤلات جدية حول حدود حرية التعبير في ولاية إنديانا خصوصاً، وفي الولايات المتحدة بشكل عام، فقد تم إنشاء بوابة إلكترونية حكومية تُعرف باسم «عيون على التعليم»، تهدف إلى تمكين أولياء الأمور من تقديم شكاوى بشأن «المواد غير اللائقة» في المدارس.

وفي وقت لاحق، توسّع هذا المفهوم ليشمل جميع الجامعات الحكومية، مع نشر شكاوى مجهولة المصدر ضد الأساتذة أو الموظفين، بعد إقرار قانون يهدف إلى مواجهة التحيز الليبرالي في التعليم العالي.

وتمتلك جامعة «بول ستيت» بوابتها الإلكترونية الخاصة، «إثيكس بوينت»، حيث يمكن للطلاب الإبلاغ عن سلوكيات الأساتذة المتحيزة من دون الكشف عن هويتهم، وكانت سويرز أول موظفة في الجامعة يتم استهدافها في هذا الإطار، لكن بعد أيام قليلة، تم فصل 32 موظفاً في السياق ذاته.

حالة من القلق

وأثارت هذه الحادثة حالة من القلق بين أساتذة الجامعات في إنديانا، الذين بدأوا يشعرون بضغط متزايد بسبب الشكاوى المجهولة التي بدأت تتزايد ضدهم، وقالت أستاذة الفلسفة في جامعة «بول ستيت»، سارة فايتال: «في ظل الأجواء السائدة بالجامعة، بدأ أساتذة آخرون يشعرون بالخوف على وظائفهم من أي انتقادات قد يتعرّضون لها، لدرجة أنهم تجنّبوا التوقيع على عريضة تطالب بعدم فصل سويرز»، وأضافت فايتال، التي تشغل منصب سكرتيرة الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات والمعنية بالدفاع عن موظفي الجامعة: «الناس فعلاً خائفون على وظائفهم»، ورغم أن عدداً من أساتذة الجامعة أبدوا معارضتهم لقرار فصل سويرز، فإن العدد الذي وقع على العريضة لم يتجاوز 83 شخصاً من أصل 3000 موظف أكاديمي في الجامعة، وزعت فايتال العريضة عليهم، حيث كان الكثير منهم يشعرون بالخوف من ذكر أسمائهم، فيما اكتفى بعضهم بذكر اسمه الأول، وقال آخرون إنهم لن يعترضوا إلا إذا وافق آخرون في قسمهم على ذلك، في المقابل لاقت حملة دعم الجامعة لقرار فصل سويرز، تأييداً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصدت تغريدة على موقع «إكس» 25 ألف إعجاب، ما يوضح التباين الكبير في ردود الفعل الشعبية.

خطاب الكراهية

وفي خضم هذه الجدل، جاء التعليق الصريح من رئيس الجامعة، تشارلي ماندزيارا، الذي قال إن قرارات الطرد كانت تهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية والحد من التحريض على العنف السياسي.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت لقرار الجامعة فإن ماندزيارا أشار إلى أن أغلب الأوساط الجامعية كانت ترى أن مثل هذه المنشورات تشجع على العنف السياسي، وهو أمر يجب أن يتم التصدي له بحزم، معتبراً أن الجامعة اتخذت القرار الصحيح بطرد سويرز.

جدل

وأثارت حادثة فصل الموظفة سوزان سويرز، من جامعة «بول ستيت» بولاية إنديانا، تساؤلات كثيرة حول حرية التعبير في البيئة الأكاديمية بالولايات المتحدة، وأدت إلى تعزيز الجدل حول ما إذا كان ينبغي للجامعات وأماكن العمل التدخل في رقابة آراء الموظفين الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. عن «نيويورك تايمز»

اتهام

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتهم خطاب «اليسار الراديكالي» بالإسهام في اغتيال حليفه، تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا، الشهر الماضي، معتبراً أن كيرك «شهيد الحقيقة والحرية».

وقال ترامب، في مقطع فيديو على شبكته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي، إنه «منذ سنوات، واليسار الراديكالي يُشبّه أميركيين رائعين، من أمثال تشارلي، بالنازيين وبأسوأ المجرمين والقتلة الجماعيين في العالم، وهذا النوع من الخطاب مسؤول بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلدنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فوراً»، وأضاف: «ستتعقّب إدارتي كل من أسهم في هذه الجريمة الشنيعة، وفي أي عنف سياسي آخر، بما في ذلك المنظمات التي تُمولّهم وتدعمهم».

وقفة احتجاجية

نظّمت جامعة «بول ستيت» وقفة احتجاجية تعبيراً عن الغضب والاستنكار إثر مقتل المؤثر اليميني، تشارلي كيرك، حيث احتشد نحو 100 طالب وطالبة في إحدى القاعات الكبرى داخل الحرم الجامعي، ورفع عدد قليل من المشاركين لافتات صغيرة كُتب عليها «أنا تشارلي»، تعبيراً عن تضامنهم مع الضحية، وموقفهم ضد العنف السياسي.

وشارك في الفعالية عدد من أعضاء نادي الجمهوريين الجامعيين، الذين كانوا يعملون على صياغة بيان مشترك مع زملائهم من نادي الديمقراطيين الجامعيين، غير أن صياغة البيان واجهت بعض الخلافات، خصوصاً حول ما إذا كان ينبغي أن يتضمن دعماً لحرية التعبير إلى جانب إدانة العنف السياسي، وبعد نقاشات مُكثّفة، توصّل الطرفان في نهاية المطاف إلى اتفاق موحّد يجمع بين الموقفين.

وخلال الوقفة، صعد رئيس نادي الجمهوريين الجامعيين، تشارلي ماندزيارا، إلى منصة الخطابة بخطى واثقة، وألقى كلمة مؤثرة قال فيها:

«لا أشعر في هذه اللحظة إلا بالغضب، غضب مشروع، ليس تجاه من أختلف معهم في الرأي أو الانتماء الحزبي، وإنما تجاه المنافقين والكاذبين الذين يرون أن تجاوز حدّ معين من الاختلاف الفكري يُبرّر الموت»، وأضاف بنبرة غاضبة: «إن الأشخاص الذين يُحرّضون على العنف السياسي أو يبررونه، هم أنفسهم الذين يرفعون أصواتهم مدّعين بأن من يخالفونهم الرأي يُعدّون من الأشرار ويستحقون الإدانة، هذا النفاق هو ما يجب أن نواجهه».

وتابع ماندزيارا: «نحن كمحافظين لسنا مضطرين لتحمّل دعوات تحريضية تطالب بقتلنا، ولسنا ملزمين بالسماح لمن يبرر هذا العنف بأن يتحكم فينا، سواء عبر مناصب السلطة أو في المؤسسات التعليمية أو أي مجال من مجالات المجتمع».

جدل في الأوساط الأكاديمية

أثار قرار فصل الموظفة، سوزان سويرز، من جامعة «بول ستيت» الأميركية جدلاً واسعاً، لاسيما في الأوساط الأكاديمية، حيث عبّر عدد من الأساتذة عن معارضتهم لهذا الإجراء، من بينهم أستاذ الاقتصاد في جامعة إنديانا، البروفيسور مايكل هيكس، والمعروف بميوله المحافظة، وقال هيكس إنه تعرّض لانهيار مفاجئ خلال محاضرة ألقاها في اليوم التالي لمقتل المؤثر اليميني، تشارلي كيرك، وهي المرة الأولى التي يحدث له فيها مثل هذا الموقف خلال 35 عاماً من التدريس، ووصف تلك اللحظة بأنها كانت صادمة أيضاً لطلابه، حيث شبهها بعضهم بأحداث 11 سبتمبر، نظراً إلى أثرها العاطفي العميق في جيلهم.

وأوضح هيكس أن تلك اللحظة كان ينبغي أن تُستثمر لتعليم الطلاب حول التعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يكفل حرية التعبير، وعن أهمية احترام هذا الحق، لاسيما عند مواجهة مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام، قبل أن تتطور إلى أفعال تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية، وانتقد هيكس ردود الفعل المتسرعة التي أعقبت الحادث، قائلاً: «لقد اخترنا أن نستسلم لرغبات أولئك الذين لا يسعون سوى إلى رؤية الناس يُطردون من وظائفهم»، وأضاف: «لقد افتقرنا إلى الشجاعة للدفاع عن حرية التعبير، حتى مع أولئك الذين نختلف معهم بشدة».

• سوزان سويرز قالت في منشور على «فيس بوك»: «إذا كنتم تعتقدون أن تشارلي كيرك شخص رائع، فلا يمكننا أن نكون أصدقاء».

• رئيس جامعة «بول ستيت» أكّد أن قرارات الطرد من الجامعة تهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية، والحد من التحريض على العنف السياسي.