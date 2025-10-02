سيؤول تسجّل صادرات قياسية لأشباه الموصلات

سجّلت كوريا الجنوبية أعلى معدل صادرات على الإطلاق لأشباه الموصلات، في سبتمبر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، أمس، رغم الضغوط المتزايدة من الرسوم الجمركية الأميركية، وغيرها من القيود على القطاع الحيوي.

وسجّلت سيؤول صادرات في أشباه الموصلات تجاوزت قيمتها 16.6 مليار، دولار الشهر الماضي، بزيادة بأكثر من الخُمس على سبتمبر 2024، وفق بيانات وزارة الصناعة.

وجاءت الزيادة مدفوعة بالطلب الكبير على شرائح الذاكرة العالية القيمة على غرار شرائح «إتش بي إم» (HBM) الإلكترونية الدقيقة، المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي، بحسب الوزارة.