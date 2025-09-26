سيؤول تقدر مخزون كوريا الشمالية من اليورانيوم العالي التخصيب بطنّين

قال وزير كوري جنوبي، أمس، إن مخزون كوريا الشمالية من اليورانيوم المخصّب بنسبة 90% المخصصة للاستخدام العسكري، يبلغ نحو طنّين، وهو ما يكفي لإنتاج قنابل ذرية عدة.

ولطالما قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن بيونغ يانغ تمتلك كمية «كبيرة» من اليورانيوم العالي التخصيب، المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج الرؤوس الحربية النووية.

لكن في تقدير علني نادر، قال وزير شؤون إعادة التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ - يونغ، إنه «وفقاً لتقديرات خبراء من بينهم اتحاد العلماء الأميركيين (FAS) فإن كوريا الشمالية تمتلك حالياً نحو 2000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 90% أو أعلى».

وأضاف للصحافيين «في هذه اللحظة بالذات فإن أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم في الشمال تعمل في أربعة مواقع».

وأوضح أن «ما بين خمسة وستة كيلوغرامات فقط من البلوتونيوم تكفي لصنع قنبلة نووية واحدة»، مضيفاً أن 2000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب على هذا المستوى، الذي يمكن تخصيصه لإنتاج البلوتونيوم فقط، سيكون «كافياً لصنع عدد هائل من الأسلحة النووية».

واليورانيوم المخصّب هو المادة الرئيسة لصنع القنابل النووية، حيث يمكن تحويله إلى بلوتونيوم من خلال الاحتراق في مفاعل نووي، ويجب رفع مستوى التخصيب إلى أكثر من 90%، للحصول على الكتلة الكافية لإطلاق سلسلة انشطارات تؤدي إلى الانفجار النووي.