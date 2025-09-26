توقعات بنمو اقتصاد ألمانيا 1.3% في 2026

توقعت معاهد اقتصادية ألمانية رائدة نمواً أقوى للاقتصاد الألماني بنسبة 1.3%، العام المقبل، مشيرة إلى أن الاقتصاد الألماني بدأ يتعافى من ركوده.

وبالنسبة لعام 2025 توقعت المعاهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، وهو معدل أعلى من نسبة الـ0.1% التي توقعتها في أبريل الماضي.

ودعا خبراء الاقتصاد في تلك المعاهد، الحكومة الألمانية إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية أساسية، محذرين من أن الزخم الاقتصادي قد لا يدوم من دون ذلك.

يُذكر أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشاً خلال عامَي 2023 و2024، وسط ارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الطاقة، وتراجع الطلب، وزيادة المنافسة من الخارج.