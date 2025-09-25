روسيا ترفض وصف ترامب لها بأنها «نمر من ورق»

رفضت روسيا، أمس، وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لها بأنها «نمر من ورق»، مؤكدة أن «لا بديل» لروسيا عن مواصلة هجومها الواسع الذي أطلقته بأوكرانيا، في فبراير 2022.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لإذاعة «آر بي سي»: «نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة لضمان مصالحنا، وتحقيق الأهداف التي حددها رئيس بلادنا (فلاديمير بوتين) منذ البداية، ونفعل ذلك من أجل حاضر بلادنا ومستقبلها، ولأجيال كثيرة مقبلة، وبالتالي لا بديل لدينا».

وغداة تغيير مفاجئ في موقف الرئيس الأميركي، الذي هاجم روسيا ودعم أوكرانيا، اعتبر الناطق أن التقارب بين واشنطن وموسكو لم يثمر بعد، وأوضح: «في علاقاتنا (الروسية - الأميركية)، ثمة مسار يهدف إلى إزالة عوامل الاستياء، لكنه يتقدم ببطء، ونتائجه شبه معدومة».

وجاء في منشور لترامب على منصته «تروث سوشيال»، عقب لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال والانتصار واستعادة أوكرانيا بالكامل».

وإذ قلّل من شأن روسيا التي وصفها بأنها «نمر من ورق»، وتعاني اقتصادياً، اعتبر ترامب أن الأوكرانيين قادرون على استعادة بلادهم بالكامل «وربّما الذهاب أبعد من ذلك».

كذلك، أكد الكرملين ثبات روسيا، في إشارة إلى وضعها الاقتصادي، وقال بيسكوف إن «روسيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي»، لكنه أقر بأن «روسيا تواجه مشكلات في قطاعات اقتصادية مختلفة».