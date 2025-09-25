الهند تسعى إلى زيادة شراء الطاقة من أميركا

قال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، أمس، إن نيودلهي ترغب في زيادة شراء النفط والغاز من الولايات المتحدة، وسط جهود لإقناع واشنطن بخفض الرسوم الجمركية على صادرات البلاد، والتوصل لاتفاق تجاري، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضاف جويال في إحدى الفعاليات في نيويورك: «نتوقع زيادة معدل تجارتنا مع أميركا في منتجات الطاقة خلال السنوات المقبلة، ولكوننا أصدقاء وشركاء طبيعيين، ستعتمد أهدافنا الخاصة بأمن الطاقة بشدة على مشاركة الولايات المتحدة»، ويزور جويال أميركا لمقابلة المسؤولين الأميركيين، بعدما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية.