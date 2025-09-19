راتب عمدة لندن يفوق ما يتقاضاه رئيس الوزراء

شهد راتب عمدة لندن، صادق خان، ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى أكثر من 170 ألف جنيه إسترليني سنوياً، ما يجعله أحد أعلى المسؤولين الحكوميين أجراً في المملكة المتحدة، بل ويتجاوز راتب رئيس الوزراء نفسه.

ووفقاً لما كشفته صحيفة «إيفنينغ ستاندرد»، حصل خان على زيادة مقدارها 5281 جنيهاً إسترلينياً، رفعت راتبه من 165.001 ألف جنيه إلى 170.282 ألفاً، وبذلك يتجاوز راتبه السنوي راتب رئيس الحكومة، كير ستارمر، بنحو 1000 جنيه.

وبحسب بيانات مكتبة مجلس العموم، فإن ستارمر يتقاضى 93.904 ألف جنيه كعضو في البرلمان، إضافة إلى 75.440 ألف جنيه كراتب وزاري، ليبلغ إجمالي دخله 169.344 ألف جنيه إسترليني، ومع ذلك من المحتمل أن يتفوق على خان، من حيث الدخل، إذا حصل على البدل الوزاري الكامل، الذي يُقدر بـ80.807 ألف جنيه.

وتمت الزيادة في راتب عمدة لندن بنسبة 3.2%، وهي نسبة ترتبط بالتسوية التي أقرتها الحكومة المحلية لموظفي المجالس البلدية في أنحاء البلاد، كما أن هذه الزيادة جاءت استناداً إلى توصيات لجنة مستقلة، هدفها ضمان العدالة والشفافية في تحديد الرواتب.

وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم صادق خان، إن «هيئة لندن الكبرى وضعت، العام الماضي، عملية موحدة لتحديد زيادات الرواتب السنوية لكل من رئيس البلدية وأعضاء جمعية لندن طوال مدة الولاية»، مضيفاً أن «هذه الآلية تضمن أن تتم أي زيادات بطريقة عادلة وبسيطة ومستقلة، ومبنية على تسوية الرواتب الحكومية المحلية، كما أنها تتماشى مع الممارسات المعتمدة منذ سنوات طويلة».

وأوضح المتحدث أن الزيادة في عدد موظفي مجلس المدينة جاءت استجابة لتوسّع مسؤوليات وصلاحيات عمدة لندن منذ انتخاب خان للمرة الأولى، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء مناصب جديدة هو تعزيز قدرة مكتب العمدة على التعامل بكفاءة مع حالات الطوارئ، ومواكبة التغيّرات المتزايدة في مهام الإدارة المحلية.

يُذكر أنه عندما نشرت صحيفة «ستاندرد»، قبل نحو شهرين، تقريراً حول الزيادات السنوية التي حصل عليها نواب رئيس البلدية وكبار مساعدي العمدة، لم يكن صادق خان اتخذ قراراً نهائياً بشأن قبول زيادة راتبه، لكن الراتب الجديد تم نشره لاحقاً بشكل غير معلن على الموقع الرسمي لهيئة لندن الكبرى، كجزء من السيرة الذاتية الرسمية للعمدة ومواصفات وظيفته. عن «إيفنينغ ستاندرد»