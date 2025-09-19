«غوغل» تخطط لإقامة 4 مراكز بنية تحتية في إفريقيا

قال مدير عام «غوغل إفريقيا»، أليكس أوكوسي، إن «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، تخطط لإقامة أربعة مراكز بنية تحتية جديدة في إفريقيا، لربط أحدث كابلات الألياف البصرية البحرية الخاصة بالقارة.

وأضاف أوكوسي في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»: «ستربط المراكز - التي عادة ما تضم البنية التحتية المهمة للكابلات البحرية، مثل محطات الهبوط ومراكز البيانات - الكابلات إلى شمال وجنوب وغرب وشرق القارة»، مشيراً إلى أن «غوغل» ستقوم بتمويل المشروع، رافضاً تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الكُلفة، وتابع أن استثمارات «غوغل» جاوزت المليار دولار التي كانت تعهدت بإنفاقها في إفريقيا عام 2021 على مدار السنوات الخمس التالية.