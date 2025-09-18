سلسلة انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة في شرق ماليزيا

لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم سبعة أطفال، مصرعهم جراء سلسلة من الانهيارات الأرضية التي تعرضت لها مناطق عدة في ولاية «صباح» الماليزية، نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأظهرت صور رسمية فرق الإنقاذ وهي تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، بموقع الانهيار الأرضي في كامبونغ شندراكاسيه بمنطقة كولومبونغ، التابعة لولاية «صباح» شرق البلاد.

وأُرسلت فرق إنقاذ من ولايات مجاورة للمساعدة في إزالة آثار الكارثة، فيما تم إجلاء أكثر من 860 شخصاً إلى مراكز إيواء مؤقتة، وكثفت السلطات جهودها للعثور على مفقودين محتملين، بينما تستمر التحذيرات من مخاطر انهيارات أرضية إضافية في ظل استمرار الطقس السيئ بالمنطقة.