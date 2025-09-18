الصين تتّهم نيوزيلندا بـ «مضايقة» مواطنيها

احتجت السفارة الصينية في ويلينغتون لدى وزارة الخارجية النيوزيلندية، على مضايقة أجهزة الأمن النيوزيلندية مواطنيها واستجوابهم في المطارات.

وقالت السفارة، في بيان، إن «مواطناً صينياً، كان يمر عبر مطار نيوزيلندي، تعرّض لمضايقات واستجواب غير مبرر، من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات النيوزيلندية».

وأضافت: «لقد صودرت أجهزته الرقمية الشخصية، ولم تتم إعادة بعضها إليه»، مستشهدة بحالات مماثلة أخرى، مطالبة بـ«وقف هذه الأعمال»، وردّاً على هذا الاحتجاج قالت وزارة الخارجية النيوزيلندية إن القوانين المتعلقة بـ«الأمن القومي وأمن الحدود» يتم «تطبيقها على أي شخص من دون تمييز، بغض النظر عن البلد الذي ينتمي إليه».