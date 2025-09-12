السلطات التركية تصادر 121 شركة

صادرت النيابة العامة التركية، أمس، مجموعة من 121 شركة، ضمنها ثلاث محطات تلفزيونية رئيسة، وأمرت بتوقيف 10 من مديريها بتهم الاحتيال.

واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة «جان القابضة» المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم، والتي اشترت العام الماضي قنوات تلفزيونية بارزة، بينها «خبر تورك» و«شو تي في» و«بلومبرغ إتش تي» التابعة لشبكة «بلومبرغ نيوز»، وأفادت النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة، التابعة لإسطنبول، في بيان نشره الإعلام التركي، بأنها عثرت على أدلة على أن «منظمة تأسست لارتكاب جرائم عبر شركات تابعة لجان القابضة، بما في ذلك الاحتيال، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال».