سيؤول تخصص طائرة لإعادة موقوفين في أميركا

خصصت كوريا الجنوبية طائرة لإعادة مئات العمال الكوريين الجنوبيين، الذين أوقفتهم إدارة الهجرة الأميركية أخيراً، وأفادت متحدثة باسم الخطوط الجوية الكورية الجنوبية بأن طائرة من طراز «بوينغ 747-8I»، تتسع لأكثر من 350 راكباً، غادرت سيؤول، أمس.

وكان عناصر إدارة الهجرة دهموا، الخميس الماضي، مصنعاً لبطاريات السيارات تابعاً لمجموعتَي «هيونداي» و«إل جي إنرجي»، يتم بناؤه في ولاية جورجيا، وأوقفوا 475 شخصاً، بينهم أكثر من 300 عامل كوري جنوبي، وأكد مسؤولون أميركيون أن العملية كانت الأكبر في موقع واحد منذ بدأت إدارة الرئيس، دونالد ترامب، حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية.