سيول مدمِّرة تجتاح جزيرة بالي الإندونيسية

أسفرت سيول مدمرة اجتاحت جزيرة بالي السياحية في إندونيسيا، خلال اليومين الماضيين، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وأدت إلى إغلاق طرق رئيسة في دنباسار عاصمة الجزيرة، ما عطل الحركة في واحدة من أكثر وجهات السفر ازدحاماً.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في جزيرة بالي، نيومان سيداكاريا، إن هطول الأمطار الغزيرة، المستمر منذ يومين، أدى إلى انهيار مبنيين في دنباسار، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

بدورها، ذكرت وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا، أمس، أن شخصين آخرين قُتلا، وجرى إجلاء 85 آخرين في منطقة جمبرانا.

وقال رئيس الوكالة، سوهار يانتو، للصحافيين إن الفيضانات استمرت في بالي حتى أمس، في وقت أكد سيداكاريا أن الوصول إلى مطار الجزيرة الدولي، بالقرب من دنباسار، كان صعباً، إذ لا تستطيع سوى الشاحنات عبور الطرق، وأظهرت لقطات مصورة، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لـ«رويترز» التحقق من صحتها، سيولاً اجتاحت طرقاً رئيسة، ما تسبب في شلل تام لحركة المرور.