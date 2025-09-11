رئيس الحكومة الفرنسي المكلّف يتسلم مهامه وسط احتجاجات شعبية   

انطلقت في فرنسا، أمس، احتجاجات هدفها إظهار الغضب الشعبي تجاه رئيس الجمهورية، في يوم يبدأ وزير الجيوش، سيباستيان لوكورنو، مهامه، بعد أن كلّفه إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة.

وتشكّل الاحتجاجات، التي دُعي إليها تحت شعار «لنشلّ كل شيء»، اختباراً حقيقياً للوكورنو (39 عاماً)، وهو حليف وثيق لماكرون، وشغل منصب وزير الجيوش خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتجمّع متظاهرون في مختلف أنحاء البلاد، مع نشر 80 ألف شرطي للحفاظ على النظام.

وأقامت مجموعات من المتظاهرين حواجز باستخدام حاويات نفايات، ورشقوا الشرطة بالقمامة في ضواحي باريس، وفي مدينة ليون (جنوب شرق) أغلق متظاهرون طريقاً سريعاً يمر عبر المدينة، وأشعلوا النار في حاويات قمامة، في حين استخدمت الشرطة في مدينة نانت (غرب) الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وكان وزير الداخلية، برونو روتايو، حذّر المتظاهرين من أنه لن يكون هناك «أي تسامح» مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق أماكن رئيسة، وقال أحد المتظاهرين في ليون إن قرار ماكرون تكليف حليف وثيق له لتشكيل حكومة، هو «صفعة على الوجه»، وكلّف الرئيس الفرنسي، لوكورنو غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في عام 2022، وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958، والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.