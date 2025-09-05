وزيرة بريطانية استخدمت تعويضات ابنها المعاق لشراء منزل ثانٍ

أفادت مصادر مطلعة بأن وزيرة الإسكان البريطانية، أنجيلا راينر، استخدمت جزءاً من تعويضات هيئة الخدمات الصحية الوطنية لابنها المعاق، لشراء منزل ثانٍ.

وتلقت راينر مبلغ 162.5 ألف جنيه إسترليني من صندوق أُنشئ لرعاية ابنها تشارلي، البالغ من العمر 17 عاماً، والذي ولد قبل أوانه.

ودُفع لها هذا المبلغ، الذي خصصته لدفعة مقدمة لشقتها في هوف، عندما باعت حصة 25% من منزلها في أشتون أندرلاين، بمنطقة مانشستر الكبرى.

وقالت راينر إن المنزل قد تم تعديله لتلبية احتياجات ابنها الخاصة، وإنها نقلت حصتها من المنزل إلى صندوق ائتماني لضمان «استقراره في منزل العائلة».

وأضافت الوزيرة البريطانية أن ابنها حصل على تعويض عام 2020.

وذكرت صحيفة «التليغراف» أن ذلك جاء عقب معركة قانونية استمرت 11 عاماً بين عائلة راينر والمستشفى الذي وُلد فيه ابنها، عام 2008، بوزن أقل من رطل واحد، ما أدى إلى دفع هيئة الخدمات الصحية الوطنية تعويضات.

وسبق أن أشارت الوزيرة والنائب العمالي في البرلمان إلى أن طبيباً بديلاً ارتكب خطأً أسهم في إعاقة ابنها مدى الحياة، ولم يتضح بعد حجم الأموال التي دُفعت كجزء من مطالبتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالتعويضات.

من جهتها، رفضت هيئة الخدمات الصحية الكشف عن تفاصيل أي تسوية تم التوصل إليها، قائلة: «هذه مسائل سرية تخص المرضى»، وتم التواصل مع مكتب راينر للتعليق، لكن لم تتلق صحيفة «ديلي ميل» رداً.

إلى ذلك، أقرت راينر بدفعها ضريبة أقل من قيمتها الحقيقية عن شقتها المطلة على البحر، التي تبلغ قيمتها 800 ألف جنيه إسترليني، بعد تعرضها لضغوط شديدة، لمزيد من الشفافية بشأن ملكيتها.

وأحالت نائب رئيس الوزراء نفسها إلى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأخلاقيات، بعد تأكيدها أنها ستضطر إلى دفع المزيد من ضريبة الأملاك، وقالت إنها دفعت النسبة المنخفضة لشقتها في هوف بالخطأ، وتوقع خبراء أن تصل الفاتورة إلى 40 ألف جنيه إسترليني إضافية.

وقد يتعرض منصب راينر للخطر في حال تأكد دفع الوزيرة ضريبة أقل من قيمتها الحقيقية، حيث يكافح حزب العمال، الذي يتخلف عن حزب «الإصلاح» في استطلاعات الرأي، لإقناع قطاعات واسعة من الجمهور بأنه في صف الطبقة العاملة.

كما قد تُواجه راينر اتهامات أخرى، حيث من المتوقع أن تزيد الحكومة الضرائب على ملاك العقارات في ميزانية الخريف.

وفي بيان شخصي للغاية لصحيفة «الغارديان»، قالت راينر إنها «تأسف بشدة» على الخطأ الذي ارتكبته، بعد تصنيف الشقة على أنها ممتلكاتها الوحيدة، على الرغم من أنها قضت الكثير من وقتها مع أطفالها في منزل العائلة في أشتون أندرلاين. عن «ديلي ميل»

