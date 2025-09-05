كوريا الشمالية تمسح آثار كيم جونغ أون بعد اجتماعه مع بوتين في بكين

بعد أن جلس الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في بكين، مسح فريق موظفين من كوريا الشمالية الأشياء التي لمسها زعيم البلاد بعناية.

ويقول محللون إن ما حدث، ضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية لمنع التجسس.

وحتى مع إظهار كيم وبوتين علامات الصداقة، رصدت لقطات، أول من أمس، التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الدولة المعزولة لإخفاء أي أدلة حول صحة كيم.

ونشر مراسل الكرملين، ألكسندر يوناشيف، مقطع فيديو على تطبيق «تيليغرام»، ظهر فيه موظفان تابعان لكيم وهما ينظفان بدقة الغرفة في العاصمة الصينية، حيث اجتمع كيم وبوتين لأكثر من ساعتين.

ومسح الاثنان ظهر المقعد والمسندين، ونظفا طاولة القهوة المجاورة لمقعد كيم، وأزالا الكأس التي شرب منها رئيس كوريا الشمالية.

وقال المراسل: «بعد انتهاء المناقشات، أزال الموظفان المرافقان لرئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كل آثار وجود كيم بعناية».

وبعد انتهاء المحادثات في القاعة، غادر كيم وبوتين لتناول الشاي، وودّع كل منهما الآخر بحرارة.

ومثلما فعل خلال الرحلات الخارجية السابقة، أخذ كيم مرحاضه الخاص على متن قطار مميز بلونه الأخضر، أقله إلى بكين، لإخفاء الدلائل الصحية، حسبما ذكرت صحيفة «نيكي»، نقلاً عن جهازَي المخابرات في كوريا الجنوبية واليابان.