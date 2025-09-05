أميركا تضبط 300 طن من مواد لتصنيع المخدرات

ضبطت الولايات المتحدة 300 طن من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة «الميثامفيتامين»، وتعتقد السلطات الفيدرالية أن مصدرها الصين، وكانت متجهة إلى كارتل سينالوا المكسيكي.

ووصفت المدعية العامة لولاية واشنطن، جانين بيرو، والقائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، تود ليونز، العملية بأنها «أكبر عملية ضبط للمواد الكيميائية الأولية للمخدرات تنفذها الولايات المتحدة على الإطلاق».

وقالت بيرو، في مستودع بمدينة باسادينا في ولاية تكساس: «هاتان شحنتان من المواد الكيميائية، نُقلتا على متن سفينتين مختلفتين في أعالي البحار، وأُرسلتا إلى كارتل سينالوا في المكسيك.. من الصين إلى المكسيك».