مناورات في بحر البلطيق لتعزيز الجاهزية الدفاعية

بدأت مرحلة جديدة، أخيراً، من سلسلة المناورات البحرية متعددة الجنسيات في السواحل الشمالية، كجزء من مناورات «كوادريغا 2025»، التي يقودها الجيش الألماني وشركاء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لتعزيز الجاهزية الدفاعية في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.

وتُمثّل «كوادريغا 2025» أوسع مناورات عسكرية يُجريها الجيش الألماني وحلفاؤه في منطقة بحر البلطيق منذ سنوات، ويشارك في هذه المناورات المُعقدة، التي تمتد خلال الفترة الأساسية من أغسطس إلى آخر سبتمبر 2025، نحو 8000 جندي ألماني، إلى جانب قوات مسلحة لـ13 دولة شريكة أخرى في «الناتو»، وتشمل المناورات أبعاداً عسكرية ومناطق جغرافية مُختلفة، من ألمانيا عبر بحر البلطيق إلى ليتوانيا وفنلندا.

واتبعت «كوادريغا» نهجاً لمراجعة مختلف القدرات العسكرية لسنوات عدة، وبينما ركزت مناورات عام 2023 على الدفاع الجوي، وفي عام 2024 على القوات البرية، تُركز نسخة هذا العام على البُعد البحري.