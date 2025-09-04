تحذير من اضطرار المملكة المتحدة لزيادة استيراد النفط

حذّر قادة قطاع النفط والغاز من احتمالية أن تضطر المملكة المتحدة إلى استيراد 70% من احتياجاتها من النفط والغاز بحلول عام 2030، إذا لم يكن هناك «استثمار مستدام» في هذا القطاع، يأتي ذلك بعد أن أشار تقرير إلى انخفاض إنتاج بحر الشمال إلى «أدنى مستوى تاريخي له» في عام 2024، ما أدى إلى احتياج المملكة المتحدة إلى استيراد النفط والغاز، لتلبية أكثر من 40% من احتياجاتها من الطاقة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس.

لكن في الوقت نفسه، تصر هيئة الطاقة البحرية البريطانية على وجود «احتياطات كبيرة من النفط والغاز» في بحر الشمال.