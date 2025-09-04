الكرملين لترامب: بوتين لا يتآمر مع شي وكيم ضد أميركا

أكّد الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يتآمر مع نظيريه، الصيني شي جين بينغ، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، ضد الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن انتقاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ربما كان بدافع السخرية.

وكان ترامب قال، أول من أمس، إنه «شعر بخيبة أمل كبيرة» من بوتين، ملمحاً في منشور على منصة «تروث سوشيال» إلى أن كلاً من شي وبوتين وكيم يتآمرون ضد الولايات المتحدة الأميركية.

وقال مستشار السياسة الخارجية بالكرملين، يوري أوشاكوف، إن ترامب ربما كان يطلق تصريحات ساخرة، وذلك رداً على سؤال من التلفزيون الروسي الرسمي بشأن تصريحات ترامب.

وأضاف أوشاكوف: «أود أن أؤكد أنه لا وجود لأي تآمر، ولم يتآمر أحد ضد أي جهة، ولا توجد مؤامرات من الأساس، لم تخطر هذه الفكرة ببال أي من الزعماء الثلاثة». وتابع أوشاكوف: «أستطيع أن أقول إن الجميع يدركون الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة والإدارة الحالية للرئيس ترامب، والرئيس ترامب نفسه في الوضع الدولي القائم». وكان شي أكّد أن العالم أمام خيارين إما السلام أو الحرب، خلال عرض عسكري ضخم في بكين، أمس، حضره بوتين وكيم، وجاء بمثابة استعراض غير مسبوق للقوة، وتجنب زعماء الغرب إلى حد كبير الحدث الضخم، الذي أُقيم بمناسبة مرور 80 عاماً على هزيمة اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما حضر بوتين وكيم ضيفَي شرف.