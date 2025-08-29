ترامب يصف المغنية تايلور سويفت بـ «إنسانة رائعة»

تفاعل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع أخبار خطبة المغنية الأميركية، تايلور سويفت، ولاعب كرة القدم في فريق «كنساس سيتي»، ترافيس كيلس، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن أعلنت سويفت خبر خطبتها على موقع «إنستغرام»، ونشرت صورة لها مع كيلس، بينما كان الأخير يطلب يدها في حديقة مليئة بالزهور الجميلة.

وكان ترامب سخر من هذه النجمة الأسطورية، بعد أن أيدت منافسته السياسية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كامالا هاريس، في انتخابات عام 2024.

وقال ترامب: «حسناً.. أتمنى لهما الحظ السعيد والتوفيق، أعتقد أن كيلس لاعب كرة عظيم وشخص عظيم، وأعتقد أن سويفت إنسانة رائعة، ولهذا أتمنى لهما الحظ السعيد في حياتهما المقبلة»، وعلّق الرئيس ترامب على أخبار خطبة سويفت وكيلس خلال لقاء حكومي، وهو يرد على الصحافيين في البيت الأبيض.

وكتبت سويفت إلى جانب أغنيتها التي تحمل عنوان: «مدرستنا الثانوية أيضاً»، التي استلهمتها من حبها لخطيبها كيلس، قائلة: «معلمة اللغة الإنجليزية، ومعلم تدريب الألعاب الرياضية سيتزوجان».

وكانت سويفت كتبت، في سبتمبر الماضي، على «إنستغرام»، قائلة: «أصوّت لكامالا هاريس لأنها تكافح من أجل الحقوق والقضايا العادلة التي أعتقد أننا بحاجة إلى محارب قوي كي يدافع عنها، وأعتقد أنها قائدة موهوبة، وتتمتع بقدرات كبيرة، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق إنجازات أكثر في هذا البلد، إذا كان لدينا قائد هادئ وليس فوضوياً».

ووقّعت سويفت على ما كتبته قائلة: «سيدة القطط التي ليس لها أطفال»، في إشارة إلى نائب الرئيس الأميركي، جي.دي.فانس، الذي ألقى الكثير من الإهانات على النساء العازبات اللاتي يربين القطط معهن، وذلك في خطاب له.

وفي الرد على سويفت، كتب ترامب في حينه وبالأحرف الكبيرة على موقعه «تروث سوشيال»، قائلاً: «أنا أكره تايلور سويفت».

كما انتقد ترامب، في وقت مبكر بداية الشهر الجاري، سويفت ووصفها بأنها باتت تفقد جمهورها بعد تأييدها المثير للجدل لكامالا هاريس، وقال: «منذ أن نبهتُ العالم لما كانت تقوله، فقد باتت مكروهة في الظهور العلني، ولم تعد شخصاً محبوباً للجمهور»، إلا أن سويفت أو كيلس لم يردا على تهجمات ترامب عليهما.

واحتفظ لاعب خط الوسط في فريق «كنساس سيتي» بآرائه السياسية لنفسه، لكنه أثار اهتماماً كبيراً بعد أن قال إن اللعب أمام الرئيس ترامب في دورة «سوبر باول» عام 2025 كان «شرفاً كبيراً له».

وتشير تقديرات مجلة «فوربس» الأميركية إلى أن ثروة نجمة الأغنية الأميركية تبلغ نحو 1.6 مليار دولار، وهو ما يعود إلى حد كبير إلى جولتها العالمية «إيراس».

وظهر كل من سويفت وكيلس على الملأ، حيث أعلنا علاقتهما، في سبتمبر عام 2023، عندما بدأت المغنية تحضر مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية، حتى إن كيلس ارتدى بدلة ليؤدي معها الرقصات على خشبة المسرح في جولتها العالمية «إيراس» التي تبلغ قيمتها مليار دولار.

وأعرب المعجبون بسويفت وخطيبها السعيدين، عن قلقهم من أن ينتهي الأمر بكيلس باعتباره الحبيب الذي تم إهماله، في حين أنه يعمل على الترويج لأغاني سويفت الموسيقية المستقبلية.

لكن سويفت وكيلس يبدوان معاً دائماً، حتى إنه من الصعب رؤيتهما منفصلين، على الرغم من التكهنات التي يثيرها بعض المعجبين، ومفادها أن العلاقات ستنتهي في آخر المطاف.

وظهرت سويفت في «بودكاست كيلس» في 13 أغسطس الجاري، للإعلان عن ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «حياة فتاة استعراضية»، وكشف عن تفاصيل حياتهما العاطفية.

وقالت سويفت إنها باتت مهووسة بكرة القدم، بعد أن تعرفت إلى كيلس، كما أن كيلس شكرها لأنها انضمت إلى عالمه المتمثل في ملاعب كرة القدم، وقال: «أنا ممتن إلى الأبد لك لأنك مندمجة حقاً وبصدق في عالم كرة القدم». عن «ديلي ميل»