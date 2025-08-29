منزل زوجة ترامب الراحلة للبيع مقابل 17.9 مليون دولار

شهد المنزل الذي كان مسكناً لزوجة الرئيس دونالد ترامب السابقة، والذي كان يطلق عليه اسم الـ«تاون هاوس» في مدينة نيويورك، إيفانا ترامب، انخفاضاً كبيراً في سعره، وقد توفيت الزوجة السابقة للرئيس ترامب بشكل مأساوي عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد سقوطها من على درج منزلها في 14 يوليو 2022، ليتم طرح العقار للبيع بسرعة بسعر باهظ بلغ 26.5 مليون دولار.

إلا أنه بعد نحو عام، لايزال المنزل من دون مشترٍ، وتم خفض سعر بيعه إلى 22.5 مليون دولار قبل أن يتم إبعاده من السوق، ثم عاد المنزل للظهور بسعر أقل بكثير، وهو 19.5 مليون دولار.

تأتي هذه الأخبار في وقت يحذر خبراء العقارات من أن الرئيس، دونالد ترامب، تظهر عليه علامة نادرة لمرض دماغي، وأن حالته «تزداد سوءاً».

اليوم، وبعد ثلاث سنوات، خضع المنزل الفاخر لخفض آخر في سعره، ووفق ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست»، فإن العقار بات معروضاً للبيع حالياً مقابل 17.9 مليون دولار، يقع المنزل المكون من ستة طوابق، بمساحة 8725 قدماً مربعاً، في شارع «إيست 64»، في نيويورك، ويضم خمس غرف نوم، وخمسة حمامات، وفقاً لصحيفة «آيريش ستار».

ويتميز المنزل الذي لقت فيه إيفانا نهايتها المأساوية، بمصعده الفخم، ودرجه المركزي المنحني، الذي يربط بين الطوابق، ولم ينتقل المنزل مباشرة بعد وفاة إيفانا ترامب، في يوليو 2022، إلى مالك جديد، بل أصبح جزءاً من تركتها، وأصبح أبناؤها الثلاثة، دونالد الابن، وإيفانكا، وإريك، المستفيدين الرئيسين منه.

ومن المقرر تقسيم عائدات البيع المحتملة للعقار بين الأبناء الثلاثة، وهو ما قد يترك لهم فرصة الحصول على مبلغ أقل بكثير مما قد يتوقعونه.

وكانت إيفانا اشترت المنزل مقابل 2.5 مليون دولار عام 1992، بعد انفصالها عن زوجها دونالد، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، وظلت تسكنه حتى وفاتها، بعد نحو 30 عاماً.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ودّع زوجته السابقة بمدفن خاص في ملعب ترامب الوطني للغولف في «بيدمينستر» بولاية نيوجيرسي الأميركية. عن «ميرور» البريطانية

. المنزل عُرض للبيع قبل عام بـ 26.5 مليون دولار.