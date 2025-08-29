إدارة ترامب تقلّص مدة إقامة الطلاب والصحافيين في الولايات المتحدة

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، إجراء لتقليص مدة إقامة الطلاب والصحافيين في الولايات المتحدة، في خطوة إضافية على صعيد تشديد الهجرة النظامية، وبموجب التعديلات المقترحة، لن يسمح للأجانب الحاملين تأشيرات تعليمية بالبقاء أكثر من أربعة أعوام.

إلى ذلك، ستحدد مدة إقامة الصحافيين الأجانب بـ240 يوماً، مع إمكانية التقدم بطلبات لتجديدها مدة مماثلة، باستثناء الصحافيين الصينيين الذين حددت مدة إقامتهم بـ90 يوماً، وكانت الولايات المتحدة تمنح الطلاب تأشيرات تمتد طوال برامجهم الأكاديمية، والصحافيين طوال فترة انتدابهم للعمل على أراضيها.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن العديد من الأجانب يمدّدون فترات دراستهم، بما يتيح لهم البقاء «كطلاب إلى الأبد» في الولايات المتحدة.

وأوضحت في بيان: «لفترة طويلة للغاية، سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وحاملي التأشيرات الآخرين بالبقاء في الولايات المتحدة نظرياً، إلى أجل غير مسمّى، ما سبّب مخاطر أمنية، وكلّف مبالغ لا تحصى من أموال دافعي الضرائب، وأضرّ بالمواطنين الأميركيين».

واستقبلت الولايات المتحدة ما يفوق 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، أي أكثر من أي بلد آخر، ويوفر هؤلاء إيرادات مالية مهمة.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها ألغت 6000 تأشيرة تعليمية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، كما علّق ترامب منحاً بمليارات الدولارات للجامعات مخصصة للبحث العلمي.