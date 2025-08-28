%63 من الفرنسيين يريدون انتخابات جديدة

كشف استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لقناة «إل.سي.آي» التلفزيونية، أمس، أن نحو 63% من الفرنسيين يريدون حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، في الوقت الذي يكافح رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، لإنقاذ حكومة الأقلية التي يقودها.

واستطلع المعهد آراء 1000 شخص عبر الإنترنت، في 26 أغسطس الجاري.

ويبدو أن حكومة الأقلية معرّضة بشكل متزايد للإطاحة بها، الشهر المقبل، بعد أن قالت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسة إنها لن تدعم بايرو في تصويت على الثقة أعلن رئيس الوزراء إجراءه، في الثامن من سبتمبر المقبل، بسبب خططه لإجراء تخفيضات شاملة في الموازنة.