إعصار «إيرين» يقطع الكهرباء عن 50 ألف مشترك في بورتوريكو

كشف المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن سرعة رياح إعصار «إيرين» بلغت 156 ميلاً، في بداية الأسبوع، فيما كان من المتوقع أن تشتد قوته بتغذيتها بالمياه الاستوائية الدافئة للمحيط الأطلسي شمال البحر الكاريبي.

وبدأ الإعصار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عند أقوى تصنيف له، وهو الفئة الخامسة.

وقال المركز في تحذير: «من المتوقع أن تزداد قوة العاصفة يليها ضعف تدريجي».

واستمر حجم الإعصار «إيرين» في التزايد، وظل إعصاراً كبيراً وخطيراً حتى منتصف الأسبوع.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 50 ألف مشترك في خدمات المرافق العامة في بورتوريكو، مع اجتياح الإعصار منطقة البحر الكاريبي، جالباً معه أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية وأمواجاً عالية إلى كل من بورتوريكو وجزر فيرجن.

وأعلنت شركة «لوما» للطاقة، مشغلة شبكة الكهرباء الخاصة في بورتوريكو، أن الكهرباء عادت إلى معظم مشتركيها في الجزيرة بعد انقطاعات متعددة.

كما صدر تحذير للقوارب الصغيرة في البحار قبالة الجزيرة وقبالة جزيرة سانت كروا التابعة لجزر فيرجن الأميركية، وتم تحذير مشغلي القوارب الصغيرة من رياح وأمواج خطيرة تلوح في الأفق.

وفي حي سييرا بايامون في بورتوريكو، سقط موصل كهربائي على الأرض بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقاً لما ذكرته شركة «لوما» على موقع «فيس بوك»، فيما كانت فرق العمل على الأرض تعمل على إصلاح الخط. عن «إن بي سي نيوز»