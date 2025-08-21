البيت الأبيض يطلق حسابه على «تيك توك»

أطلق «البيت الأبيض» حسابه على منصة «تيك توك»، التي لاتزال مهددة بالحظر في الولايات المتحدة إذا لم يتخلّ مالكها الصيني عن السيطرة عليها، وفي أول منشور له على هذه الشبكة الاجتماعية، شارك «البيت الأبيض» على حسابه الرسمي مقطع فيديو مدته 27 ثانية، عرض فيه مقتطفات لترامب بالصوت والصورة، مُرفَقة بتعليق «أميركا عادت.. ما الجديد يا تيك توك؟»، وكتبت الرئاسة الأميركية في وصف الحساب: «أهلاً بكم في العصر الذهبي لأميركا».

يذكر أن حساب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشخصي على «تيك توك» يضم أكثر من 110 ملايين متابع، على الرغم من أن الرئيس لم ينشر على هذه المنصة أي منشور منذ نوفمبر 2024.